Arts visuels

Art Mûr : 25 ans et toutes ses dents !

Déjà 25 ans que Rhéal Olivier Lanthier et François St-Jacques ont fondé Art Mûr et se font les dents sur un marché de l’art très concurrentiel. Pour célébrer leurs succès et marquer ce jalon du quart de siècle, la galerie organise plusieurs activités en 2021, à commencer par une imposante exposition collective, Terra Nova, présentée jusqu’au 24 avril.