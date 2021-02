Abonnés aux rencontres en visioconférence depuis maintenant presque un an, avez-vous pris goût aux filtres et aux arrières-plans ludiques proposés par les divers services de messagerie ? L’heure est peut-être venue de passer au niveau supérieur (lire : au septième art) et de vous mettre en scène dans de véritables trucages cinématographiques. Voilà justement l’expérience proposée par l’exposition Effets spéciaux !, au Musée de la civilisation à Québec (MCQ).

geneviève bouchard

Le Soleil

N’eût été une certaine COVID-19, nous aurions dû pouvoir prendre part à ce parcours à la fois ludique et instructif dès juin. Une deuxième tentative était prévue en octobre. Pas de chance là non plus, nouveau confinement. La troisième prise nous arrive enfin. « Et cette fois, c’est la bonne », se réjouit le directeur général du MCQ, Stéphan La Roche, heureux de pouvoir enfin accueillir le public dans cette exposition créée à Paris, mais adaptée pour le public d’ici.

« On trouvait important de le faire et c’était d’autant plus facile que les Québécois et les Canadiens sont parmi les meilleurs au monde dans le domaine, observe M. La Roche. Les gens vont découvrir non seulement les effets spéciaux, mais les talents d’ici qui se cachent derrière de grandes productions d’Hollywood ou d’Europe. »

> Lisez la suite sur le site du Soleil