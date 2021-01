La rentrée hiver-printemps 2021 est chambardée pour les galeries et centres d’art. Le numérique prend la relève et le milieu des arts espère que les expositions seront bientôt considérées comme des bienfaits essentiels et puissent, de nouveau, réconforter leur public…

Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger

Une des expositions les plus attendues de cette rentrée et également la plus collée sur l’actualité est celle que Karine Giboulo présentera dans les fenêtres du centre d’art Jacques-et-Michel-Auger de Victoriaville dès le 26 février, si tout va bien. À travers mes yeux comme à travers une fenêtre est directement inspirée de la pandémie.

Adélard

À Frelighsburg, le centre d’art Adélard lancera sa saison 2021 en mai en accueillant en résidence jusqu’en octobre Nina Logan, Anna Jane McIntyre et Emmanuelle Jacques, ainsi qu’Aida Vosoughi. En parallèle, l’organisme présentera le travail des artistes dans son nouvel espace au cœur du village.

Galerie de l’UQAM

Louise Déry, directrice de la galerie, prévoit rouvrir en mai-juin avec Françoise Sullivan. Travaux d’Italie, une version du projet monté en Italie en 2019 par la peintre. En attendant, le site internet diffuse Sak Vid pa Kanpe !, le troisième volet de QUADrature. Avec des œuvres de Francisco Gonzalez-Rosas, Marie La Vierge et Yonel Charles, Anahita Norouzi et Eliza Olkinitskaya.

Centre d’art 1700 La Poste

Le 1700 La Poste espère rouvrir le 18 mars avec une expo de Julie Ouellet, avec des œuvres depuis sa sortie de l’université jusqu’à aujourd’hui. Avec trois grandes périodes de création : le corps, le nœud et la forêt comme sujets de représentation.

Galerie Leonard & Bina Ellen

Le programme du cube Sightings (entrée du pavillon Hall de Concordia) a été transféré en ligne avec le projet What is a Weed ? d’Eve Tagny (Montréal) et Io Makandal (Johannesburg), qui se sont penchées sur les « mauvaises herbes ». Une réflexion sur la migration et le colonialisme botanique. Quand les espaces ouvriront, sera présentée Aller à, faire avec, passer pareil d’Edith Brunette et François Lemieux sur la notion de territoire, puis Lorenza Böttner : requiem pour la norme, première étude monographique de l’artiste chilienne et allemande.

Galerie Blouin Division

Pour l’instant, Blouin Division projette d’exposer en mars-avril des œuvres de Wanda Koop et de son cousin Oli Epp, artiste établi à Londres, ainsi qu’un corpus de Mathieu Grenier. En mai et juin, la galerie présentera un premier show de son nouveau poulain, Yann Pocreau, et des œuvres de Simon Bertrand. La galerie a mis en ligne une présentation de l’expo de groupe Quarante qu’elle a dû démonter.

Galerie Simon Blais

À la rentrée, Simon Blais exposera des estampes des années 1970 à 1992 de Joan Mitchell, une nouvelle expo de Michel Goulet, Les délices du langage, et une expo Riopelle liée au lancement récent du 5e tome du catalogue raisonné, avec des œuvres de 1972 à 1979.

Galerie Hugues Charbonneau

La galerie espère reprendre ses expos fin février avec des solos de Karen Tam et Maria Hupfield. Parallèlement, Moridja Kitenge Banza, Manuel Mathieu et Guillaume Adjutor Provost, tous trois représentés par Hugues Charbonneau, participent à l’expo La machine qui enseignait des airs aux oiseaux, montée mais en « suspension » au Musée d’art contemporain de Montréal.

Galerie Nicolas Robert

Si la galerie rouvre en février, elle exposera des œuvres de Carl Trahan jusqu’au 27 février et des créations de Ghazaleh Avarzamani. Ensuite, Nicolas Robert présentera les travaux de James Gardner, Amanda Boulos, Maude Corriveau et Keiran Brennan Hinton.

Projet Pangée

Projet Pangée loge désormais au 1305, avenue des Pins. La galerie prévoit exposer, du 18 février au 3 avril, les œuvres de Plum Cloutman, Alexandre Guay, André Éthier et Stephanie Creaghan. Du 15 avril au 29 mai est prévue une expo avec Delphine Hennelly, Oreka James et Elisabeth Perrault. Une exposition virtuelle de la peintre Jessica Williams est aussi prévue entre février et avril.

Projet Casa

Projet Casa veut présenter, en février, deux expos de Moridja Kitenge Banza qui interrogeront les notions de vide, d’absence et d’appropriation à travers le prisme de l’impérialisme et du colonialisme. En mars, il accueillera le festival Art Matters puis ETC, un projet en histoire de l’art de l’UQAM, en mai. Au cours d’avril, une expo du designer Rad Hourani est prévue.

Dazibao

Du 28 janvier au 27 mars, Dazibao diffusera en ligne You Were an Amazement on the Day You Were Born, de Duke & Battersby. La vidéo (en anglais) suit un personnage, Lenore, de sa naissance dans les années 70 jusqu’à sa mort dans les années 2040.

Articule

Articule présente en ligne, jusqu’au 21 février, new agency du collectif Tina Guyani (Deer Road) composé des artistes seth cardinal dodginghorse et Glenna Cardinal. Une expo sur les effets nocifs d’un périphérique de Calgary. Suivront deux expos virtuelles, The Rest is Story, du 5 mars au 14 avril, et Para Reclamar, à partir du 25 avril.

Galerie Youn

Les expos Contrebande, de l’artiste irlandais Ian Healy, et Pierre Raby-Œuvres de 2017 à 2020, ainsi que le court métrage The Sun Still Sets, de Dana Dal Bo, sont prolongés jusqu’au 6 mars et actuellement offerts virtuellement.

Comme toutes les salles sont fermées, vos soirées culturelles se passeront à la maison en ce début d’année. Heureusement, bon nombre de films, spectacles et pièces seront proposés en ligne. Nos suggestions à découvrir dans la section Arts et être de ce samedi.