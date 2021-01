Réalité virtuelle

Seconde programmation de VR TO GO de Phi

Phi propose dès cette semaine une seconde programmation de son service de réalité virtuelle à domicile, VR TO GO, avec cinq courts métrages pour entreprendre l’année. Des films regroupés autour de l’imaginaire, du merveilleux et de l’émotion. Avec des zombies, des plantes hallucinogènes, des chevaux dressés, une femme en peine et des punkettes des années 1970.