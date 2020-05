Grand quiz virtuel aujourd’hui à Pointe-à-Callière à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de Montréal, vidéos sur l’histoire de l’art au Canada, visite du parlement fédéral, accès aux guides des collections du Musée national des beaux-arts du Québec. L’histoire est au menu des réjouissances virtuelles des amateurs d’art cette semaine. Bon appétit !

Éric Clément

La Presse

Montréal fête aujourd’hui ses 378 ans. Pour l’occasion, le musée de Pointe-à-Callière présente, ce dimanche de 19 h à 20 h sur sa page Facebook, un quiz en direct intitulé Bonne fête Montréal ! et animé par Normand D’Amour. Les amateurs d’histoire pourront tester leurs connaissances en famille ou entre amis, virtuellement, avec ce jeu-questionnaire.

PHOTO ALAIN VANDAL, FOURNIE PAR LE MUSÉE DE POINTE-À-CALLIÈRE Extrait de La Grande Paix de Montréal de 1701, œuvre créée par le maître-verrier Nicolas Sollogoub (1925-2014) au musée de Pointe-à-Callière

« Pour le jour anniversaire de Montréal, nous avions prévu d’offrir au public la formule “payer ce que vous voulez pour entrer au musée”, dit Francine Lelièvre, directrice générale de Pointe-à-Callière. Mais comme les visiteurs ne peuvent venir nous voir actuellement, on a décidé d’aller vers eux en leur proposant une activité ludique pour découvrir l’histoire de Montréal. »

À noter que le musée a annoncé aussi cette semaine que son exposition Les Incas… c’est le Pérou !, actuellement inaccessible, sera prolongée jusqu’au 4 octobre.

> Participez au quizz virtuel

Au parlement

PHOTO FOURNIE PAR L’ONF La Chambre des communes au cœur d’Expérience Parlement, créé par l’ONF et le studio interactif du Parlement.

Le parlement fédéral, qui a fermé ses portes l’an dernier pour rénovation, est désormais accessible de façon virtuelle. L’Office national du film (ONF) a lancé cette semaine Expérience Parlement, une visite virtuelle de la Chambre des communes, du Sénat, de la Bibliothèque du Parlement et de la tour de la Paix, que l’on peut découvrir en ligne ou au moyen de la réalité virtuelle (RV).

L’équipe ayant créé Expérience Parlement, qui permet de découvrir son histoire et les œuvres d’art qui s’y trouvent, est composée de la créatrice Émilie F. Grenier, du studio Dpt, de l’illustrateur Stéphane Poirier et du concepteur sonore et musicien David Drury.

> Visitez le parlement fédéral en RV

Musée national des beaux-arts du Québec

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a décidé de donner accès pour un temps limité à la version numérique de plusieurs de ses guides d’exposition des œuvres de ses collections. C’est valable pour les collections Art inuit. La collection Brousseau, Arts décoratifs et design du Québec, Art ancien du Québec, Art moderne du Québec et Art contemporain du Québec.

> Consultez des guides du MNBAQ

Histoire de l’art

La galerie d’art Cazeault diffuse depuis quelques semaines sur son site de courtes vidéos sur l’histoire de l’art canadienne. Après avoir mis en ligne un film de 1941 de l’ONF sur le Groupe des Sept, à l’occasion du centenaire de sa première exposition (le 7 mai 1920), la galerie vient de mettre en ligne une courte entrevue à Paris entre Paul-Émile Borduas et Judith Jasmin datant de 1957. Un document fascinant. Avec des réflexions du peintre sur l’évolution de sa peinture, le tout dans d’intenses volutes de fumée de cigarette !

> Voyez les vidéos d’histoire de l’art

Fondation Cartier

PHOTO CLAUDIA ANDUJAR, FOURNIE PAR LE FIFA Pellicule infrarouge, rivière Catrimani, État de Roraima (Brésil), 1972-1976, Claudia Andujar. Exposition Claudia Andujar, La lutte Yanomami conçue pour l’Instituto Moreira Salles, São Paulo, Brésil, et présentée à la Fondation Cartier pour l’art contemporain.

Le Festival international du film sur l’art (FIFA) suggère ce mois-ci une expo très fouillée sur la photographe brésilienne Claudia Andujar et sa défense des droits des Amérindiens Yanomami d’Amérique du Sud. L’exposition présentée à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, à Paris, comprend des enregistrements originaux, des photographies et des vidéos.

> Découverz l’expo sur Claudia Andujar

La Bande Vidéo

Besoin de relaxer ? De vous évader ? La Bande Vidéo, le centre en arts médiatiques de Québec, diffuse un extrait apaisant de la vidéo Géométrie II, de la photographe Jocelyne Alloucherie. Un récit fictif et poétique en noir et blanc, un peu méditatif, d’un promeneur solitaire qui se détend dans un parc public. Les arbres sont taillés avec une rigueur géométrique. Des coureurs le frôlent, les oiseaux gazouillent, et des longs courriers tracent de grandes lignes blanches dans le ciel.

Le centre d’arts diffuse d’autres vidéos intéressantes, dont Le grand appartement de la reine, de Laurence Gravel, et Nous campions loin des endroits où la mort nous attendait, de Fred Lebrasseur, Hugo Nadeau et Antonio de Braga, pour les amateurs de jeux vidéo.

> Visionnez un extrait de Géométrie II

Art public

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Œuvre de Linda Covit installée près du Centre universitaire de santé McGill, en 2015, à Montréal.

Ex-commissaire au Bureau d’art public de la Ville de Montréal, Laurent Vernet a réalisé l’émission Art massif pour la chaîne Savoir Média. Il y présente dans de courtes vidéos cinq artistes d’art public québécois : Yann Pocreau, Linda Covit, Jacques Bilodeau, Marie-France Brière et Annie Hamel.

« Les œuvres étant toutes installées dans des espaces extérieurs à Montréal, accessibles en tout temps, il me semble qu’il s’agit de sorties intéressantes à faire ces jours-ci, alors que nous sommes tous à la recherche de prétextes pour prendre l’air sans se rassembler… », dit Laurent Vernet.

> Regardez les vidéos d’Arts massifs

Galerie Nicolas Robert

La galerie Nicolas Robert, dans le Vieux-Montréal, vient d’inaugurer sa salle d’expo virtuelle en y insérant les œuvres qu’elle prévoyait présenter à la foire Papier 2020, sur le quai Alexandra, ce printemps. Des œuvres de Lorna Bauer, Philippe Caron Lefebvre, Caroline Cloutier, David Elliott, Laurence Pilon, Jérôme Nadeau, Simone Rochon, Tristram Lansdowne, Maude Corriveau et Keiran Brennan Hinton.

> Visitez l’expo virtuelle de la galerie Nicolas Robert

Écomusée du fier monde

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE Façade de l’Écomusée du fier monde, rue Atateken, à Montréal

L’exposition Fleurs sauvages que devait présenter l’Écomusée du fier monde du 20 mai au 7 juin a dû prendre racine en ligne. Une expo sur la flore montréalaise et l’évolution de la botanique dans la métropole au cours des âges.

> Explorez l’exposition Fleurs sauvages

Les jardins du précambrien

PHOTO FOURNIE PAR LES JARDINS DU PRÉCAMBRIEN Une œuvre intitulée Le lieu de l’homme, du collectif d’intervention Zoné vert créée en 2013 au sein des Jardins du précambrien, à Val-David.

Enfin, la Fondation Derouin a dû se rendre à l’évidence. Compte tenu de la pandémie, le retour de l’évènement estival Les jardins du précambrien, organisé à Val-David, dans les Laurentides, par René Derouin et son équipe (et arrêté en 2015), n’aura pas lieu cet été. La Fondation Derouin étudie la possibilité de mettre en ligne l’ensemble des symposiums organisés entre 1995 et 2015 et d’ouvrir les Jardins du précambrien aux visiteurs l’an prochain, à l’occasion du 100e anniversaire de Val-David.

> Consultez le site des Jardins du précambien