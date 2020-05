Encans de la quarantaine : un coup de main pour les jeunes artistes

La vente en ligne d’œuvres d’art n’est plus l’apanage des grands encanteurs. La solidarité est à l’origine du lancement sur Facebook des Encans de la quarantaine par l’artiste Sara A. Tremblay. Une vente aux enchères d’œuvres de jeunes artistes non représentés par des galeries qui a pour but de leur venir en aide et qui fonctionne très bien.