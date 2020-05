Selon le classement de la publication internationale The Art Newspaper, les trois expositions les plus visitées au Canada en 2019 ont été présentées au Québec, une au Musée national des beaux-arts du Québec et deux au Musée des beaux-arts de Montréal, dont Thierry Mugler : Couturissime, qui remporte la palme de l’exposition la plus fréquentée au Canada, l’an dernier.

Éric Clément

La Presse

Présentée du 2 mars au 8 septembre 2019, l’exposition Thierry Mugler : Couturissime consacrée au grand couturier français a accueilli 290 455 spectateurs. Selon The Art Newspaper, elle s’est hissée au 9e rang des expositions les plus fréquentées dans le monde, dans la catégorie Arts décoratifs et mode.

La deuxième exposition la plus visitée en 2019 au Canada, Miró à Majorque. Un esprit libre, avait été présentée au Musée national des beaux-arts du Québec, dans la Vieille-Capitale, du 30 mai au 8 septembre. Organisée en collaboration avec la Fundació Pilar i Juan Miró à Mallorca (Espagne), elle avait attiré 159 771 spectateurs.

PHOTO DENIS LEGENDRE, FOURNIE PAR LE MNBAQ Petit-fils de Joan Miró, Joan Punyet Miró avait participé à la visite médiatique de l’exposition, présentant notamment ce bronze de son grand-père, intitulé Maternité, sculpté en 1969.

Et c’est une autre exposition du MBAM qui est arrivée en troisième position des expositions canadiennes de 2019 en termes de fréquentation. Présentée du 21 septembre 2018 au 24 février 2019, Alexander Calder : un inventeur radical avait attiré 151 161 visiteurs, se classant tout juste devant l’exposition Impressionism in the Age of Industry : Monet, Pissarro and more, du Musée des beaux-arts de l’Ontario (151 087 visiteurs).

À noter qu’on retrouve deux autres expositions du Québec parmi les dix plus visitées en 2019 au Canada. Il s’agit de Françoise Sullivan/Julian Rosefeldt : Manifesto du Musée d’art contemporain de Montréal, en huitième position, avec 92 543 visiteurs, et Marcel Barbeau. En mouvement, présentée au Musée national des beaux-arts du Québec, en dixième position avec 82 825 visiteurs.

Le Musée des beaux-arts de Montréal s’est classé à la 60e position des musées les plus fréquentés au monde, avec 1 174 000 visiteurs en 2019. Il est arrivé au second rang au Canada (après le Musée royal de l’Ontario qui a accueilli 1 309 345 visiteurs) et au 11e en Amérique du Nord, selon le classement Art’s Most Popular : Exhibition and Museum Visitor Figures.

À noter que l’exposition Thierry Mugler : Couturissime est actuellement en tournée internationale comme l’avait été une autre exposition du MBAM consacrée à un grand couturier, La planète mode de Jean Paul Gaultier : de la rue aux étoiles, en 2015 et 2016. Cette dernière exposition avait été vue par plus de deux millions de visiteurs sur quatre continents.

Thierry Mugler : Couturissime a été vue par 175 000 personnes, l’hiver dernier, à Rotterdam, aux Pays-Bas. Elle sera présentée prochainement à Munich, puis au Musée des arts décoratifs de Paris en 2021.