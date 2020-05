ŒUVRE FOURNIE PAR LE CENTRE D’APPRENTISSAGE PARALLÈLE DE MONTRÉAL

Louise Forestier, chanteuse et comédienne. « Quand je fais mon autoportrait, je demande à mon cerveau d’archiver les images qui me viennent spontanément. Je ne force rien, je ramasse des photos, des objets, des citations, des couleurs. J’aime les collages, toute ma vie est, et sera, un collage et un recollage d’émotions, de réflexions, de trouvailles, et d’oublis ! »