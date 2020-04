La SAT et Transmission MTL proposent une soirée pendant laquelle des producteurs de musique électronique et DJ seront jumelés à l’un des VJ de la SAT, qui se synchroniseront pour produire des effets visuels au même rythme.

Vous avez envie de danser ? Vous voulez retrouver l’esprit de la nuit montréalaise ? Vous désirez encourager les DJ locaux qui, comme tous les artistes en confinement, ne peuvent pas pratiquer leur art depuis plusieurs semaines ?

Josée Lapointe

La Presse

La SAT et Transmission MTL proposent une soirée pendant laquelle des producteurs de musique électronique et DJ — Kris Guilty, Odile Myrtil et D.B.Y entre autres — seront jumelés à l’un des VJ de la SAT — Sean Caruso, Maylee Keo ou AZYL —, qui se synchroniseront pour produire des effets visuels au même rythme.

Et ce, chacun dans son salon, évidemment. Si vous avez un projecteur, la soirée pourrait donc être encore plus festive, car on promet « un party virtuel digne d’un party dans le dôme de la SAT ».

Pour tout savoir sur l’évènement qui sera diffusé sur Twitch ou faire un don destiné aux artisans de la soirée, rendez-vous sur la page Facebook de l’évènement.

