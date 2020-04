La Fondation Sobey pour les arts a décidé, compte tenu de la pandémie actuelle, de ne pas désigner cette année de lauréat pour son prix Sobey 2020 mais plutôt de donner 25 000 $ aux 25 artistes choisis lors de la première phase du concours.

Éric Clément

La Presse

La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada ont annoncé, ce mercredi, des modifications au programme du Prix Sobey pour les arts 2020 dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19.

La sélection des cinq artistes finalistes n’aura pas lieu ni l’exposition annuelle de leurs œuvres, ni le gala de dévoilement du lauréat, ni le programme de résidences internationales. Les 25 artistes canadiens qui avaient été sélectionnés par le jury pour la liste préliminaire recevront chacun 25 000 $.

« Nous sommes tellement fiers de pouvoir souligner le travail de ces 25 artistes talentueux, a déclaré le président de la Fondation Sobey pour les arts, Rob Sobey. Cette situation exceptionnelle, historique et difficile aura de profondes incidences sur la vie et le travail des artistes, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde. En cette période où nous devons nous adapter aux changements qui affectent notre quotidien, nous constatons à quel point les artistes et leurs créations peuvent nous rassembler. Notre souhait le plus sincère est que l’ensemble des artistes figurant sur la liste préliminaire cette année pourront utiliser cette aide supplémentaire pour continuer à œuvrer en ce sens. »

Les cinq finalistes québécois étaient Manuel Mathieu, Caroline Monnet, Sabrina Ratté, Adam Basanta et Moridja Kitenge Banza.

« En modifiant le programme de cette année, le Prix Sobey pour les arts 2020 contribue à la viabilité à court et à long terme de l’écosystème de l’art contemporain au Canada dans une période de grande incertitude, a dit directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, Sasha Suda. Je salue la Fondation Sobey pour les arts, le jury et l’équipe du Musée des beaux-arts du Canada pour leur réactivité et leur leadership et je félicite l’ensemble des lauréats de la liste préliminaire de 2020. »

Infos : https://lafondationsobeypourlesarts.com/fr/prix-sobey-pour-les-arts/