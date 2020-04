Normalement tenue dans les villes allemandes de Ludwigshafen, Heidelberg et Mannheim, la Biennale de photographie actuelle (29 février au 26 avril) se poursuit en ligne.

André Duchesne

La Presse

Sous le titre parapluie de The Lives and Loves of Images, ce grand happening de la photo s’intéresse aux émotions que les images peuvent créer chez ceux et celles qui les regardent : enthousiasme, indifférence, scepticisme, etc., suggère le magazine allemand DW.

L’exposition (très facile à suivre) propose une incursion dans le travail de 70 artistes internationaux.

Rendez-vous sur le site où six parcours en autant de galeries vous seront suggérés.

> Consultez le site de la Biennale de photographie actuelle (en anglais)