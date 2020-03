À la pêche blanche

Chaque hiver, plus de 1200 terrains loués 200 $ chacun trouvent preneur sur la baie des Ha ! Ha ! à La Baie, au Saguenay. De la mi-janvier au début mars, des centaines de pêcheurs y installent cabanons et roulottes sur plus de 75 cm de glace pour capturer capelans et morues. Le photographe Bernard Brault s’y est rendu.