La Fondation Grantham choisit ses deux premiers boursiers

Le duo d’artistes québécois Richard Ibghy et Marilou Lemmens ainsi que l’artiste et professeur canadien Andreas Rutkauskas sont les deux premiers récipiendaires des bourses annuelles qui sont désormais remises par la Fondation Grantham pour l’art et l’environnement, lancées l’an dernier par les collectionneurs montréalais Bernard Landriault et Michel Paradis.