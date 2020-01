Les grandes expos à venir

Nouvelle année, nouvelle diversité dans les programmations d’arts visuels au Québec ; peinture moderne, œuvres documentaires, photographie contemporaine, installations multimédias, environnement sculptural, dessins de caricature. Mettant en vedette artistes américains, mexicains, canadiens, européens et québécois. On se rapproche d’une saine pluralité dans les musées et centres d’art de la province.