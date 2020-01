La Fondation Phi exporte Yoko Ono

Ayant attiré plus de 19 000 visiteurs — un record dans l’histoire de la Fondation Phi pour l’art contemporain —, l’exposition Yoko Ono : Liberté conquérante/Growing Freedom : Les instructions de Yoko Ono et l’art de John et de Yoko deviendra itinérante cette année et l’an prochain.