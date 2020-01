Ayant attiré plus de 19 000 visiteurs — un record dans l’histoire de la Fondation Phi pour l’art contemporain —, l’exposition Yoko Ono : Liberté conquérante/Growing Freedom : Les instructions de Yoko Ono et l’art de John et de Yoko deviendra itinérante cette année et l’an prochain.

Éric Clément

La Presse

En effet, l’expo présentée par les commissaires Gunnar B. Kvaran et Cheryl Sim à Montréal du 25 avril au 15 septembre derniers se rendra à la galerie d’art Contemporary Calgary, du 21 mai au 23 août prochains, à la Vancouver Art Gallery, cet automne, puis dans le nouveau centre d’art contemporain Kunsthalle Amsterdam, aux Pays-Bas, en janvier 2021 en tant qu’exposition inaugurale du lieu.