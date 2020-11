Une œuvre inédite de Riopelle au MBAM

Dans le cadre de l’exposition Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones, qui prendra l’affiche dès que la réouverture des musées québécois sera possible, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) présentera pour la première fois l’œuvre Fontaine de Jean Paul Riopelle. II s’agit d’une sculpture de plâtre peint et de cordage, haute de quatre mètres, réalisée par l’artiste entre 1964 et 1977.