Marilyn Monroe dans le patio de sa maison. Hollywood, Californie, États-Unis, 1953. Format de l’image : 80 x 60 cm. Photographie d’Alfred Eisenstaedt (1898-1995). L’œuvre est estimée entre 4000 euros et 5000 euros (6150 $ et 7700 $)

(Paris) De Marilyn Monroe aux Beatles en passant par Picasso, Édith Piaf ou Muhammad Ali : 191 photos légendaires du magazine américain Life vont être exposées et mises aux enchères pour la première fois en Europe, a annoncé la maison Cornette de Saint-Cyr.

Agence France-Presse

L’exposition, de mercredi à samedi, devait coïncider avec Paris Photo, principale foire au monde dédiée à la photographie, annulée du fait de la crise sanitaire.

Vedettes, personnalités, dirigeants ou futurs dirigeants ont été saisis dans des moments privés ou à des instants clés de leurs parcours. D’autres photographies sont des plongées dans la grande Histoire comme le débarquement en Normandie, l’investiture de Kennedy, le discours de Martin Luther King, la guerre du Vietnam ou le lancement d’Apollo 11 vers la Lune. Une partie d’entre elles ont fait la une du magazine.

Les 191 clichés ont été réalisés par une soixantaine de photographes renommés de Life, de Margaret Bourke-White et Alfred Eisenstaedt à Gordon Parks et John Dominis.

Les tirages noir et blanc sont réalisés en piézographie — tirages à l’encre de charbon — et numérotés 1/1.

Le magnat de la presse américaine Henry Luce avait su mettre à la une de Life entre 1936 et 1972 ce qui faisait l’air du temps, aussi bien dans la mode que la politique, la littérature, le sport ou la guerre.

À son apogée, le magazine touchait environ un Américain sur trois. Après 1972, Life devait cesser d’être hebdomadaire pour devenir mensuel en 1978.

Aujourd’hui, le magazine qui appartient à Meredith Corporation qui possède l’un des plus grands fonds photographiques au monde, conservé à New York : plus de 10 millions de photographies produites par ses photographes au cours de 120 000 reportages.

La vente sera retransmise en direct samedi sur le site Drouotonline.com.