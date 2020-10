Space Explorers : explorer la Station spatiale, comme si vous y étiez…

Adapt est le premier épisode de Space Explorers : The ISS Experience, le film de réalité virtuelle réalisé par Félix & Paul Studios, en collaboration avec la NASA, sur la vie au quotidien à bord de la Station spatiale internationale (SSI). L’épisode, qui sort ce jeudi, traite de l’adaptation à l’apesanteur et aux équipements de la station, et donne l’impression qu’on fait réellement partie de l’équipe d’astronautes…