(La Haye) Un tableau du grand maître de l’âge d’or de la peinture néerlandaise Frans Hals, Deux jeunes garçons riants, a été volé mercredi à l’aube, pour la troisième fois, dans un musée de la ville de Leerdam, a annoncé jeudi la police.

Agence France-Presse

Le tableau, qui représente deux jeunes garçons riants avec une bouteille de bière, a été dérobé au cours des premières heures de la matinée au musée Hofje van Mevrouw van Aerden de Leerdam, à 60 km au sud d’Amsterdam. Il avait déjà été volé dans ce même musée en 2011 et 1988 avant d’être retrouvé respectivement six mois et trois ans plus tard.

L’alarme du musée s’est déclenchée vers 3 h 30 locales et les policiers ont constaté sur place qu’une porte à l’arrière du bâtiment avait été forcée et le tableau disparu, selon un communiqué.

La police a lancé une « vaste enquête » et fait appel à des spécialistes en vols d’œuvre d’art et experts scientifiques. Les enquêteurs ont également visionné les images des caméras de surveillance et interrogé des riverains.

Contemporain de Rembrandt et Vermeer, grands maîtres du siècle d’or néerlandais, période qui au XVIIe siècle, a été marquée par l’apogée du pays dans les domaines du commerce, de l’art et de l’expansion coloniale.

Frans Hals est connu pour ses nombreux portraits, notamment Le cavalier riant, qui se trouve à la Wallace Collection à Londres ou La Bohémienne, qui appartient au Louvre à Paris.

« La chasse est ouverte » pour retrouver cette « très importante et précieuse peinture de Frans Hals », a tweeté le détective néerlandais spécialisé dans les vols d’œuvres d’art Arthur Brand, surnommé « l’Indiana Jones du monde des arts ».

M. Brand a relevé que le tableau Deux jeunes garçons riants avait été volé le jour anniversaire de la mort du peintre, le 26 août 1666.

Le 30 mars, en plein confinement, des voleurs avaient dérobé une œuvre de Vincent van Gogh Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps, dans un autre musée néerlandais qui était fermé en raison des mesures anti-coronavirus.