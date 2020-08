Des cambrioleurs volent deux tableaux de Pierre Soulages

(Paris) Des cambrioleurs ont profité du sommeil d’une Britannique vivant à Paris et d’une fenêtre ouverte pour s’emparer de nuit de plusieurs tableaux, dont deux du peintre français contemporain Pierre Soulages, un butin estimé entre un et deux millions d’euros (1,6 million $ et 3,1 millions $), a indiqué mercredi une source policière.