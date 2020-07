(Paris) Des cambrioleurs ont profité du sommeil d’une Britannique vivant à Paris et d’une fenêtre ouverte pour s’emparer de nuit de plusieurs tableaux, dont deux du peintre français contemporain Pierre Soulages, un butin estimé entre un et deux millions d’euros (1,6 million $ et 3,1 millions $), a indiqué mercredi une source policière.

Agence France-Presse

Le vol a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, selon cette source policière. Les cambrioleurs se sont emparés de huit tableaux signés, dont deux du maître de « l’outrenoir » Pierre Soulages. Ils ont également volé des bijoux et de l’argent liquide.

Pierre Soulages, qui a fêté ses 100 ans en décembre, est particulièrement connu pour son « outrenoir », un univers imaginé en 1979 lorsqu’il a pris le virage du noir complet, misant sur le contraste entre lisse et stries, mat et brillant et noir, et lumière.