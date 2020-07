Marc Cassivi Chronique

Nathalie Bondil : une bien triste situation

Nathalie Bondil a mis le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) sur la mappemonde. Elle en a fait une institution muséale qui compte et rayonne à l’échelle internationale. Un musée cité en exemple un peu partout, qui attire les plus grandes expositions, pour le plus grand plaisir de ses visiteurs, locaux et étrangers. L’apport de cette femme de grand talent au prestige du MBAM et de Montréal est inestimable.