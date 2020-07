La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, apporte un soutien sans équivoque à Nathalie Bondil, alors que le conseil d’administration du Musée des beaux-arts de Montréal se penchera, ce jeudi après-midi, sur l’avenir de la directrice générale de l’institution.

Éric Clément

La Presse

« Le Musée des beaux-arts de Montréal, c’est Nathalie Bondil ! », a déclaré la ministre Nathalie Roy à La Presse ce midi.

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) est secoué par des tensions internes, selon des informations transmises à La Presse. Un CA est convoqué aujourd’hui à 17 h avec, à l’agenda, le contrat de travail de Nathalie Bondil avec le musée qui viendra à échéance fin juin 2021.

Le président du CA, Michel de La Chenelière, a dit à La Presse, mercredi soir, qu’il était « normal » que la question soit évoquée puisque la fin du contrat de Mme Bondil approchait et qu’il ne pouvait en dire plus, car il s’agit d’un dossier « confidentiel ».

Dans un article publié ce matin, Le Devoir évoque des « bisbilles » au Musée des beaux-arts dans le contexte de la récente nomination de la conservatrice Mary-Dailey Desmarais à titre de directrice de la conservation.

La nouvelle du possible départ de Nathalie Bondil a provoqué des réactions jusqu’au cabinet de la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, qui a fait part de son inquiétude à La Presse.

« Je suis estomaquée par ce que j’ai appris. Nathalie Bondil est une sommité mondiale dans le monde muséal — et une femme directrice générale qui plus est — qui fait un travail remarquable au MBAM. Je ne comprends pas pourquoi le conseil d’administration voudrait se priver de ses services alors que les grands musées de ce monde se l’arrachent. Le Musée des beaux-arts de Montréal, “c’est” Nathalie Bondil ! La situation telle que décrite dans les médias est très préoccupante et mérite des explications. »

Nathalie Bondil est arrivée au MBAM en 1999, comme conservatrice de l’art européen. L’année suivante, elle était nommée conservatrice en chef du musée, un poste qu’elle occupe depuis 20 ans. En 2007, elle devenait la première femme directrice générale du MBAM.

Sous sa direction, le Musée des beaux-arts a connu une croissance importante au niveau national et international, avec des expositions exportées sur tous les continents. La renommée du musée a explosé ces dix dernières années grâce à la stratégie éducative, scientifique et communautaire promue par Mme Bondil et devenue une expertise québécoise sur la scène internationale.