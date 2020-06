La voiture occupe une grande place dans la vie de beaucoup de gens, qui y passent souvent de longues minutes chaque jour. Forcément, on ne voit pas le monde qui nous entoure de la même façon quand on est derrière le volant. Le photographe Hugo-Sébastien Aubert a pointé son objectif à travers le pare-brise pour cette série d’instantanés, croqués lors de récents déplacements.

Hugo-Sébastien Aubert

La Presse

La démarche de notre photographe

« Les photographes de presse passent beaucoup de temps dans leur véhicule, raconte Hugo-Sébastien Aubert. L’idée m’est venue d’illustrer le mouvement et la vitesse dans différents lieux et à différents moments de la journée à partir de mon véhicule. Pour illustrer le mouvement, il était primordial de ralentir l’exposition des images de jour, j’ai donc ajouté un filtre variable de densité neutre à mon objectif grand-angle. Pour les images de nuit, j’ai opté pour un positionnement plus dynamique de l’appareil photo. Les temps d’expositions varient entre ¼ de seconde et 2 secondes. »