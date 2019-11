Mario Girard Chronique

Illustrateur de désirs

Le 50e anniversaire du film Valérie, souligné en grande pompe depuis quelques mois, me permet de vous parler d’un artiste de l’ombre qui a marqué cette production cinématographique et l’époque qui l’a entourée. Il s’agit de l’illustrateur Jacques Delisle, que j’ai eu le bonheur de rencontrer grâce à Sébastien Desrosiers, ce grand passionné (et collectionneur) de musique québécoise des années 60 et 70 dont je vous ai déjà parlé.