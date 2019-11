Chaque semaine, nos photographes vous présentent le fruit de leur travail sur un thème donné. Robert Skinner s’est laissé inspirer par les couleurs de l’automne pour une série de clichés qui mettent en vedette la nature et les dernières feuilles colorées de l’année.

Robert Skinner

La Presse

Lors d’une marche en forêt, j’ai voulu capter la beauté de l’automne de façon moins habituelle, plus intime, en faisant des compositions rapprochées de formes et de couleurs variées. De toutes les photos recueillies, j’ai choisi de ne garder que celles mettant en vedette des érables, plus jolies.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’automne va si bien aux érables, dont les feuilles sont magnifiées par ses couleurs.

