Dans l’ATLR 15-20, les jeunes de 15 à 20 ans trouvent du matériel artistique (peinture, feutres, argile, supports variés, station de sérigraphie, appareils photo, etc.) et informatique (ordinateurs, imprimantes, projecteur, fond vert, etc.) pour s’exprimer à leur manière.

Le Musée des beaux-arts de Montréal vient d’inaugurer une activité gratuite et créative destinée aux adolescents et aux jeunes adultes : l’ATLR 15-20.

Éric Clément

La Presse

Chaque mercredi et dimanche, un studio permet à des jeunes de 15 à 20 ans de relaxer, de faire des rencontres et de s’exprimer dans un espace stimulant et créatif situé au sein de l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière.

Les jeunes peuvent explorer diverses pratiques : beaux-arts, photographie ou encore création audio-vidéo.

ATLR 15-20, MBAM, entrée par le 2200, rue Crescent, le mercredi, de 15 h à 20 h, et le dimanche, de 13 h à 16 h.

Consultez le site du musée : https://www.mbam.qc.ca/actualites/latlr-15-20-un-nouveau-studio-de-creation-inspirant-pour-les-jeunes/