Chaque automne, des milliers de Montréalais prennent la route des Cantons-de-l’Est ou des Laurentides pour aller y admirer les forêts qui tournent au jaune, à l’orangé et au rouge. Or, ceux qui n’ont pas l’occasion d’aller à la campagne n’ont qu’à lever les yeux pour admirer les beautés de l’automne, comme le montre bien la mission photographique de Sarah Mongeau-Birkett.

Sarah Mongeau-Birkett

La Presse

La démarche

L’automne est la saison préférée de la photographe Sarah Mongeau-Birkett, qui ressent « une joie enfantine à voir les feuilles changer de couleur ». Avec cette mission, elle a voulu saisir un moment particulier de l’année dans la métropole. « Sous les arbres aux feuilles jaunes, rouge feu et dorées, la ville s’anime et on a l’impression que les Montréalais profitent pleinement des derniers moments de douceur avant le long hiver », dit-elle. À vélo, en faisant les courses ou en sortant du métro, elle conseille à tout le monde de bien profiter des prochaines semaines pour admirer les couleurs de Montréal.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE À vélo sur la piste cyclable de l’avenue Laurier Est, à l’angle de la rue De Bullion. Avez-vous remarqué l’ours polaire ?

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE L’œuvre Regard sur le fleuve de Lisette Lemieux au parc Stoney Point, dans l’arrondissement de Lachine

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Un classique ! Un touriste prend une photo du Stade olympique à partir du belvédère Camillien-Houde, sur le mont Royal.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Des Montréalais profitent du doux soleil automnal près de l’étang du parc La Fontaine, sur le Plateau.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Des canards de passage sur le même étang, dans lequel se reflètent les couleurs des arbres du parc.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE L’automne est aussi la saison des récoltes, et à l’approche de l’Halloween, le petit marché public de la station de métro Mont-Royal a mis ses citrouilles bien en vue.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Un cycliste profite du beau temps au lieu historique national du Canal-de-Lachine.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Près de la station de métro Laurier, les couleurs ne s’affichent pas que dans les arbres…

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Vue sur le sanctuaire du Saint-Sacrement, avenue du Mont-Royal Est, à partir de l’angle des rues Pontiac et De Bienville

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le soleil se couche sur le mont Royal et le pavillon Roger-Gaudry de l’Université de Montréal.