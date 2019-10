Le populaire chef cuisinier et homme d’affaires Ricardo Larrivée aura droit à sa statue de cire, a annoncé hier la direction du musée Grévin.

La Presse

La doublure de Ricardo sera dévoilée officiellement le 26 novembre prochain, mais le public devra attendre au lendemain pour la voir.

Elle se trouvera au début du parcours du musée de cire, dans un espace aménagé spécialement pour lui, non loin de Dominique Michel et de Charles Aznavour.

« Quelle expérience j’ai vécue ! a écrit Ricardo dans un communiqué publié hier. Aller à Paris et fouler le sol des ateliers Grévin, passer des heures avec des artistes de talent, tous plus fascinants les uns que les autres : des spécialistes des yeux, des cheveux et des dents, des peintres, des sculpteurs, et je ne sais combien d’autres créateurs. Quel honneur ! »

Selon le président de l’Académie Grévin Montréal, Marc Laurendeau, « le jury a exprimé son enthousiasme unanime pour choisir Ricardo », décrit comme un « cuisinier rassembleur » et un « communicateur prodigieux ». — Jean Siag