L’installation The Visitors de l’artiste islandais Ragnar Kjartansson est la «meilleure œuvre d’art du XXIe siècle», selon le quotidien britannique The Guardian.

Éric Clément

La Presse

L’œuvre vidéo, que les Montréalais ont pu admirer au printemps 2016 au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), comprend neuf projections qui mettent en scène des musiciens et des amis de Kjartansson qui interprètent une mélodie durant près d’une heure. Une chorale ininterrompue et envoûtante, d’un charme fou.

Le critique d’art du Guardian, Alex Needham, a placé The Visitors en tête d’une liste de 25 œuvres qui comprend des créations d’Ai Weiwei, de Pierre Huyghe, de Christian Marclay (The Clock), de Teresa Margolles et d’Olafur Eliasson, ces trois derniers ayant également exposé au MAC, respectivement en 2014, au printemps 2017 et à l’été 2017.