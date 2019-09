Ça devait être un hommage, c’est devenu une controverse. Choisi pour créer l’affiche soulignant les 30 ans du Centre belge de la bande dessinée, Emmanuel Lepage, auteur des fabuleux Muchacho et Un printemps à Tchernobyl, y a glissé une fusée au damier rouge et blanc que tout amateur de BD reconnaît comme celle d’Objectif Lune et d’On a marché sur la Lune.

Le clin d’œil n’a toutefois pas passé auprès des ayants droit d’Hergé, créateur de Tintin. Emmanuel Lepage a été obligé de l’enlever, ce qui a soulevé la consternation dans le milieu.

« Tintin fait partie de notre imaginaire collectif, il est normal de pouvoir y faire référence, a dit le bédéiste au quotidien français Le Monde. Moulinsart dit vouloir préserver l’œuvre d’Hergé, mais ils vont finir par scléroser Tintin. » — Alexandre Vigneault

