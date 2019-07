Décès à 95 ans de Carlos Cruz-Diez, pionnier de l'art cinétique

«C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, grand-père et arrière-grand-père bien-aimé», indiquent ses proches dans un sobre message posté sur le site internet de sa fondation . «Ton amour, ta joie, tes enseignements et tes couleurs nous accompagneront pour toujours.»

«J'ai commencé par peindre les bidonvilles, la misère. Je croyais que l'artiste devait être un reporter de son temps et j'étais très admiratif des peintres flamands comme Brueghel», confiait-il il y a quelques années dans une interview au quotidien Le Figaro. «Une réflexion très longue et douloureuse m'a conduit non pas vers l'abstraction mais vers l'invention. Par défaut. Quand j'ai compris que les tableaux ne pouvaient pas modifier les problèmes sociaux».

En plus de 70 ans de carrière artistique, Carlos Cruz-Diez a développé d'importantes recherches sur la couleur, et ses oeuvres sont exposées au Museum of Modern Art (MoMA) de New York (États-Unis), à la Tate Modern à Londres ou encore au Centre Pompidou à Paris.

La couleur est «une situation éphémère, une réalité autonome en perpétuelle mutation», analysait l'artiste.

Même s'il s'est installé en France et a acquis la nationalité française sur le tard, son art est resté lié à son pays d'origine. Une de ses oeuvres, monumentale, orne les murs et le sol de l'aéroport international Maiquetía - Simón Bolívar, à Caracas. Une autre est visible sur la Plaza Venezuela, emblématique de la capitale.

«Il a fondé trois ateliers d'art, à Caracas, à Paris et au Panama, ainsi que la Cruz-Diez Art Foundation à Houston», souligne le site de sa fondation. Carlos Diez-Cruz était décoré en France de la Légion d'honneur.