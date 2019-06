Gymnastique cérébrale à la Fonderie Darling

Éric Clément

La Presse La Presse Suivre @Eric_Clement Pour sa programmation estivale, la Fonderie Darling présente deux expositions conceptuelles. D'abord, l'appropriation de la grande salle du centre d'art par la Montréalaise Barbara Steinman. Et, dans la petite salle, un travail sur la science et l'humain par Pascale Théorêt-Groulx. À vos neurones !

Les deux expos actuelles de la Fonderie Darling font appel à l'acuité du regard et à une certaine gymnastique cérébrale. On est dans le domaine du concept avec Diving for Dreams [Plonger au fond du rêve], de Barbara Steinman, et 9,8 mètres par seconde par seconde, de Pascale Théorêt-Groulx.

Agrandir Constituée de quatre oeuvres qui habillent les contours de la salle, l'exposition Diving for Dreams s'inspire du poème Dive for Dreams d'E.E. Cummings. PHOTO FOURNIE PAR LA FONDERIE DARLING

C'est à Ji-Yoon Han que l'on doit l'expo de Steinman. La commissaire d'origine coréenne avait souhaité confronter l'artiste montréalaise aux vastes espaces de la grande salle de la Fonderie. Barbara Steinman a accepté le défi. Tant mieux, car ses apparitions se font rares. La lauréate du prix du Gouverneur général (en 2002), aujourd'hui représentée par les galeries torontoise et parisienne d'Olga Korper et de Françoise Paviot, a déjà présenté son travail dans des écrins tels que le Museum of Modern Art de New York, le Stedelijk d'Amsterdam, le musée Reina Sofía de Madrid ou encore le Musée d'art métropolitain de Séoul. À la Fonderie, elle a su, avec intelligence, faire parler l'espace industriel en s'inspirant du poème Dive for Dreams d'E.E. Cummings, qui incite à se dégager des modes, diktats médiatiques et idées reçues, pour conserver un minimum d'authenticité. Dive for Dreams est devenu Diving for Dreams, constituée de quatre oeuvres qui habillent les contours de la salle, laissant le visiteur aller et venir dans l'espace central.

Agrandir Plonger au fond du rêve. Loup. Maison. Coeur. Lit. Oiseau de proie, 2019, Barbara Steinman, cinq dessins-néons : néons 12 mm de couleur cobalt, émeraude et rubis, dimensions variables PHOTO FOURNIE PAR LA FONDERIE DARLING

La première oeuvre est constituée d'un ensemble de figures enfantines créées avec des néons de couleurs. La forme d'une maison, un coeur, un lit et deux animaux pour évoquer l'enfance, l'intimité familiale, notre « chez-soi ».

Agrandir Vue de l'oeuvre Niche, 2019, Barbara Steinman, miroir, verre, 20,3 cm x 365,8 cm PHOTO FOURNIE PAR LA FONDERIE DARLING

Dans un trou du vieux mur de briques, Barbara Steinman a réalisé Niche, avec néons et miroirs, et les mots which belongs to us & to which we belong (un endroit qui nous appartienne et à qui nous appartenons), une citation de Charles Moore sur la nécessité de se connecter à un endroit pour l'habiter pleinement. Une oeuvre à voir de préférence en fin de journée pour profiter de la lumière qui s'y réfléchit (le centre d'art est ouvert jusqu'à 22 h les jeudis).

Agrandir Jour et nuit, 1989, Barbara Steinman, un caisson (sur quatre en tout) à lampes fluorescentes avec diachromies Duratrans, 104,2 cm x 205 cm x 19,1 cm. Prêt du Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. PHOTO FOURNIE PAR LA FONDERIE DARLING

L'expo comprend Jour et nuit, une série de quatre photographies que Barbara Steinman a conçue en 1989 pour le Musée des beaux-arts du Canada. Les images sont celles d'une femme ayant trouvé refuge dans le chambranle de la porte d'un édifice. Des images qui suggèrent la dichotomie entre développement urbain et éviction sociale, un phénomène qui, justement, s'amplifie dans le quartier de la Fonderie, où des immeubles d'habitation transforment en profondeur le tissu social local.

Agrandir Daring Others (photo souvenir), 2019, Barbara Steinman, cartes postales, 10,8 x 15,2 cm PHOTO FOURNIE PAR LA FONDERIE DARLING

Enfin, comme dernière intervention, Barbara Steinman a créé une carte postale (offerte au visiteur) avec une image de la façade de la Fonderie Darling dont les mots « Darling Brothers Foundry » ont été altérés pour donner « Daring Others ». Une invitation à l'audace ou à l'idée que les frères Darling (dont la fonderie a été en activité pendant un siècle) étaient téméraires. Cette expo sur la tentative d'établir une connexion de proximité avec des lieux est à l'image de l'oeuvre de Barbara Steinman, qui plonge au fond du rêve, certes, mais tout en célébrant la mémoire et le produit du génie humain. Pascale Théorêt-Groulx Le génie humain est aussi exploré dans la petite galerie contiguë, où Pascale Théorêt-Groulx, qui était en résidence à la Fonderie jusqu'à la fête nationale, présente ses oeuvres les plus récentes.

Agrandir Vue de l'installation 9,8 mètres par seconde par seconde, de Pascale Théorêt-Groulx, présentée dans la petite salle de la Fonderie Darling PHOTO MAXIME BOISVERT, FOURNIE PAR LA FONDERIE DARLING

Des vidéos et des installations sur les lois de la physique, notamment la gravité, et leur caractère rationnel et implacablement discipliné, en opposition avec la désorganisation humaine. Dans ce contexte, elle expose Machine à bulles, une réduction d'un équipement utilisé dans les piscines pour limiter l'impact, pour les plongeurs, d'une entrée brusque ou ratée dans l'eau !