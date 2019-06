La gastronomie française s'invite au musée Pointe-à-Callière

Le goût de bien manger, le souci du produit local et de qualité font d'ailleurs partie du bagage culturel des Québécois, fait-elle remarquer.

Une collection de plus de 1000 pièces regroupant porcelaine, verrerie, accessoires et mobilier de cuisine tracent le parcours historique de la gastronomie française, du Moyen Âge à aujourd'hui. L'exposition rend compte de l'histoire politique du pays et des influences extérieures qui ont mené à de nouveaux types de services et d'habitudes. Au-delà de l'art de la table, on y aborde l'arrivée des produits dans le temps et leur influence sur la cuisine française.