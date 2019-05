Jeff Koons au coeur des controverses

Le plasticien américain Jeff Koons, dont une sculpture a été vendue mercredi 91,1 millions de dollars à New York, record pour un artiste vivant, soulève régulièrement la controverse avec ses oeuvres « kitsch » et « néo-pop ».

L'artiste a dû faire face à de multiples accusations de plagiat, mais, s'il fait souvent fi du droit d'auteur, il se défend en parlant d'« art de l'appropriation ».

Il a été condamné aux États-Unis en 1992 pour sa sculpture String of Puppies (plagiat du cliché d'un photographe) et, en 1993, pour avoir représenté Odie, un personnage de la série Garfield, dans Wild Boy and Puppy.

En 2017, les internautes ukrainiens se sont déchaînés contre Jeff Koons, qui avait dévoilé à New York une sculpture gonflable représentant une danseuse assise, copie quasi conforme d'une figurine d'une sculptrice ukrainienne décédée en 1993.

En France, en 2018, il a été condamné par le Tribunal de grande instance de Paris pour « contrefaçon » pour avoir copié le cochon d'une marque française de prêt-à-porter féminin, Naf-Naf, dans une oeuvre exposée à Paris en 2014.

En 2017, le même tribunal parisien avait jugé que son oeuvre Naked était la contrefaçon du cliché d'un photographe français montrant deux enfants nus, et l'a condamné à verser des dommages et intérêts aux ayants-droit de l'auteur de la photographie.

Choc des cultures à Versailles