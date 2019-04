Musée McCord: l'univers unique des Haïdas

Qui sont les autochtones haïdas ? Présentée au musée McCord, l'exposition Sding K'awXangs - Haïdas : Histoires surnaturelles répond largement à la question. Avec une centaine d'objets de la collection du musée, quelques prêts et un travail de commissaire pointu auquel a étroitement collaboré l'artiste haïda Kwiaahwah Jones.

Avec les expositions Honte et préjugés : une histoire de résilience, de l'artiste cri Kent Monkman (présentée jusqu'au 5 mai), et c'est pas pour rien qu'on s'est rencontré, de l'artiste mohawk Hannah Claus (jusqu'au 11 août), le musée McCord offre, avec son nouveau déploiement d'art haïda, un panorama inédit sur une partie de l'univers autochtone canadien, alors que l'heure de la réconciliation a sonné.

Il est vrai que le musée McCord n'a pas lésiné sur les moyens pour orchestrer la mise en place d'une centaine d'objets rares, anciens et contemporains, pour permettre au visiteur de s'immerger dans la culture haïda d'hier et d'aujourd'hui.

« J'espère que cette exposition spectaculaire ouvrira votre coeur, votre âme et votre esprit pour faire une place de façon respectueuse et aimable au peuple haïda », a déclaré d'entrée de jeu Kwi Jones aux médias, mardi dernier, lors de la visite de presse.

L'exposition débute par une présentation de l'histoire des Haïdas, derniers autochtones canadiens à avoir été colonisés, au début du XIX e siècle. Leur histoire est semée de contes et légendes, les Haïdas se considérant comme les héritiers d'êtres surnaturels qui ont émergé de l'océan, a expliqué Kwi Jones. D'où le titre de l'expo, Sding K'awXangs (signifiant « histoires surnaturelles »), qui explore cette pratique séculaire des Haïdas de transmettre des histoires, notamment en nous racontant celle de la Mère Ourse...

Il a élaboré un ouvrage sur leur langue et collectionné des objets haïdas. Si son père donna son nom au Collège Dawson, il est pour sa part à l'origine de celui de Dawson City, au Yukon.

De splendides photographies projetées sur plusieurs écrans donnent une idée de la richesse biologique et historique de Haid Gwaii, dont les arbres et les ruisseaux sont vénérés par les Haïdas. Plus loin, un écran permet de comprendre la signification des formes artistiques du graphisme haïda, une grammaire visuelle très reconnaissable.

Les vêtements de la designer haïda contemporaine Dorothy Grant, mixant lignes modernes et motifs traditionnels haïdas, tranchent avec des textiles plus traditionnels, comme ce châle de mariage en laine de mérinos créé en 2008 par Evelyn Vanderhoop, membre du clan Gaw Gitanee, à Masset.

Fascinant également le travail de tissage de fils issus de racines d'épinette par des artistes comme Ariane Medley ou le couple formé d'Isabelle et Charles Edenshaw.

Le potlatch

Un espace a été réservé à la tradition du potlatch, ce grand festin cérémoniel qui était organisé pour marquer un événement important tels un décès, une naissance ou l'érection d'un totem. Cette célébration fut longtemps interdite par le gouvernement canadien quand Ottawa visait à éradiquer les traditions autochtones. Un bon nombre d'objets exposés ont d'ailleurs été considérés comme illégaux par le gouvernement fédéral entre 1885 et 1951.

« Il était illégal pour notre peuple de chanter, de danser, d'ériger des mâts, de nommer des chefs, de tatouer, d'offrir des cadeaux et de prononcer des discours », déclare Kwi Jones.

« Une grande partie de nos objets d'art cérémoniels ont alors été brûlés, volés ou achetés sous la contrainte par des collectionneurs et bon nombre d'entre eux ont été vendus au bénéfice de l'Église. » - Kwi Jones, commissaire haïda invitée par le musée McCord