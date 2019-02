André Desjardins: sculpter les défis

Ancien patron d'une boîte de communications, André Desjardins s'est jeté corps et âme dans l'art en 2001. Le peintre et sculpteur de Magog s'est tourné vers les États-Unis en 2008, et il est parvenu à s'y faire un nom et une solide réputation. Après 10 ans d'euphorie américaine, il a maintenant des idées d'expansion en Europe...

Des 26 peintures exposées à cette foire, il espérait en vendre 4. Il a tout vendu! Et le gros lot, André Desjardins l'a touché le dimanche, quand l'agence d'artistes Masterpiece Publishing est passée à leur kiosque... Peu après, il signait un contrat de 10 ans avec cette agence de Los Angeles connectée à des centaines de galeries et qui n'avait jamais représenté de peintre canadien.

«Entre 2003 et 2007, j'avais vendu beaucoup de tableaux à Montréal, dit-il. Mais avec Hélène [Bélanger-Martin], qui est devenue ma femme, on voulait savoir comment mon travail serait perçu aux États-Unis. On a investi 25 000 $ et on a loué un kiosque à l'Artexpo de New York...»

Oser. Si on devait choisir un mot pour définir André Desjardins, ce serait oser. Après ses études en design graphique à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), il a fondé une boîte de communications en 1988. Quatorze ans plus tard, il a tout laissé tomber pour revenir à ses premières amours: l'art. Puis, il est parti tester le marché américain en 2008. Un défi qui s'est avéré payant.

Corno

Mais le rythme était devenu trop intense. L'an dernier, André Desjardins n'a pas renouvelé son contrat, choisissant de voler de ses propres ailes et de se donner une année de transition. Jusqu'à la mi-mai, il expose 11 sculptures dans le Vieux-Montréal, à la galerie Corno.

Morte en 2016, la peintre Corno a joué un rôle notoire dans sa carrière.

«Une de ses toiles que j'avais vue au Whisky Café, dans le Mile End, m'a inspiré, dit-il. C'est tellement fougueux et libre. Et puis, j'ai appris de Corno de ne pas avoir peur. Elle fait un dessin, tout est beau, mais elle ajoute un splash qui pourrait tout gâcher! Ben non! C'est ça qui est beau, fort et différent.»

Intériorité

André Desjardins aime le corps et ses mouvements. Comme Corno. Mais dans un style moins coloré et avec plus d'intériorité. Ses agents californiens ont d'ailleurs qualifié sa signature d'«émotionnisme visuel», une expression qu'il trouve ampoulée.

Cela dit, ses oeuvres sont apaisantes. Cet adepte de la méditation peint et sculpte l'âme, inspiré par des forces tranquilles, solides et rassurantes, «des êtres de bienveillance et de protection», dit-il. Comme le montre sa série des Gardiens, des sculptures qui évoquent notamment son père, un être protecteur et fort, mort quand il avait 12 ans.