Humanae d'Angélica Dass: «ni blancs ni noirs»

Quand Angélica Dass avait 6 ans, quelques enfants de son école, au Brésil, ne voulaient pas jouer avec elle. Pourquoi? Parce que sa peau «avait la couleur de la merde», lui avait-on dit.

La photographe qui aura 40 ans cette année a raconté à La Presse, cette semaine, qu'on l'a déjà prise pour une employée domestique au Brésil, notamment lors d'une fête privée, alors qu'elle aidait dans la cuisine. Et plusieurs fois pour une prostituée alors qu'elle se promenait avec des amis européens sur une plage de Rio et, l'an dernier, alors qu'elle attendait une amie devant chez elle, sur le trottoir.

«Un homme m'avait demandé combien je prenais, dit-elle. Mais maintenant, je réponds. Je lui ai dit: "La même chose que ta mère."»

Hommage à la variété

C'est quand elle a été enceinte de son premier enfant, conçu avec son conjoint espagnol «au teint clair», qu'Angélica Dass a eu l'idée d'un projet photographique qui lui permettrait de lutter contre les stéréotypes. Tout en rendant hommage à la prodigieuse variété des couleurs de la peau.

«Parce que si les couleurs blanche et noire existent, elles ne s'appliquent pas à la couleur de peau des humains. On a parlé de Blancs et de Noirs quand on a voulu classifier les gens en estimant que certains étaient supérieurs aux autres.»

Angélica Dass nous convie donc à changer de vocabulaire pour nous désigner. Pour éviter la déshumanisation. Quand elle fait des conférences, elle explique qu'elle a une couleur de peau issue d'un mélange familial qui va, dit-elle, du chocolat au coton en passant par la châtaigne, la cannelle, le café au lait et l'arachide grillée!