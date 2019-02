Les oeuvres d'art de George Michael aux enchères

Le célèbre chanteur est décédé en 2016.

Sa collection - qui comprend notamment des oeuvres de Damien Hirst, Tracey Emin et Sarah Lucas - sera vendue par la maison Christie's.

Ces trois artistes, tout comme Michael, faisaient partie de la génération des «Young British Artists» qui a secoué la scène créative britannique dans les années 1980 et 90.

Cristian Albu, un expert en art contemporain chez Christie, a expliqué vendredi que la collection est «un portrait de la Grande-Bretagne dans les années 1990».

Plus de 200 oeuvres sont proposées, dont The Incomplete Truth, un gigantesque présentoir de verre dans lequel on trouve une colombe préservée dans le formaldéhyde et dont le prix est estimé à entre 1 million et 1,5 million de livres (1,7 million CAN à 2,6 millions CAN).

L'enchère aura lieu le 14 mars. D'autres lots seront offerts en ligne entre le 8 et le 15 mars.