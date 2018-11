Musée des beaux-arts: Nathalie Bondil honorée

La directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, Nathalie Bondil, vient de recevoir le prix Peter Herrndorf, lors d'un gala organisé à Toronto par Business for the Arts.

Ce prix récompense chaque année une personnalité s'étant distinguée dans le domaine des arts et des affaires au Canada. Mme Bondil est la première dirigeante d'un organisme culturel québécois à recevoir ce prix qui porte le nom du président du Centre national des arts et ex-président de TVOntario.

Lors du gala, Nathalie Bondil a déclaré: «Première francophone à recevoir ce prix, ici à Toronto, je rappelle combien les deux langues canadiennes sont un atout exceptionnel pour comprendre la complexité de notre démocratie quand certains politiciens attisent la division. Francophone ou anglophone, nous parlons tous le même langage quand nous soutenons les mêmes valeurs: celles d'une culture partagée. Merci à Business for the Arts, Jim Fleck, à son équipe et au jury pour leur vision et leur action pancanadienne rassembleuse. Et surtout, merci à nos excellentes équipes du MBAM sans qui rien ne serait possible.»

L'ancien président du Musée des beaux-arts du Canada, Michael Audain, a rendu hommage à Nathalie Bondil. «On dit que le directeur de musée idéal est un conservateur doté de compétences entrepreneuriales. Et c'est précisément ce qui définit Nathalie Bondil. Animée d'un esprit d'entreprise, elle est en plus une femme d'action.» Suzanne Fortier, rectrice de l'Université McGill, a ajouté que Mme Bondil est «convaincue que la culture est au coeur de la communauté et en est même le coeur». La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a également déclaré que Nathalie Bondil «a choisi la voie de l'excellence».