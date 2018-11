Tatouer des oeuvres inspirées du passé

Cette oeuvre de l'artiste montréalais Jason Wasserman rappelle les couvertures en noir et blanc des vieux magazines. Les anciens illustrateurs l'ont grandement marqué. «L'illustration était plus sérieuse dans les années 70 et 80, dit-il. Les illustrateurs étaient des maîtres. Ils avaient eu une vraie formation et l'illustration était plus utilisée qu'aujourd'hui et plus noble.»

«Quand je parle de la nostalgie qui m'inspire, c'est la nostalgie de mon enfance, dit Jason Wasserman. Surtout les années 70 et 80. J'ai pris des illustrations et je les ai créées sur bois, en couleurs. C'était pour moi un défi technique.» Jason Wasserman a aussi dessiné sur le mur de la galerie, car l'oeuvre murale est entrée dans sa vie artistique il y a cinq ans.

Dans ces six cadres se trouvent de petites illustrations de Jason Wasserman que le tatoueur Jeremy Shantz pouvait récemment reproduire sur le corps des visiteurs de la galerie. «J'ai été inspiré par des illustrations de Flash et les tatouages ont aussi eu une grande influence sur moi, dit Jason Wasserman. Ça m'a permis de créer des thèmes symboliques du tatouage.»

Le tatoueur montréalais Jeremy Shantz en pleine action. «L'idée de combiner exposition et séances de tatouage était logique, dit Jason Wasserman. Ça faisait plusieurs années que des gens me demandaient si on pouvait faire des tatouages avec mes illustrations. On pourrait développer encore plus ce genre d'association art-tatouage dans l'avenir.»