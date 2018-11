CharlÉlie Couture, triathlète de l'art

Silhouettes urbaines

Ses toiles sont parsemées de silhouettes en contraste avec des personnages, comme dans L'évolution de la danse ou Marketing, deux toiles créées l'été dernier en France. Sa notion abstraite du sentiment humain se perçoit tout autant dans des oeuvres plus anciennes, peintes dans son atelier new-yorkais, comme Bud Can et Big Red Glove. Des toiles urbaines et humaines. Car si la nature c'est Dieu, la ville c'est l'homme, dit CharlÉlie Couture.

«Peindre la ville, c'est peindre des mécanismes et des logiques que l'homme a inventés pour lui-même, dit-il. Peindre des lignes sur le sol, par exemple. Quand tu regardes Big Red Glove, la toile dit de suivre sa ligne pour trouver la lumière.»

Ce vocabulaire imprègne également 14 aquarelles accrochées dans la petite salle de la galerie. Des formes humaines surgissant de paysages évanescents, des personnages assis dans des fauteuils, un homme contemplant son ombre. Des oeuvres douces, dans les bleus et les ocres. Une tonalité qui révèle une certaine mélancolie chez cet artiste volontaire.

«Je n'attends plus rien de l'existence, dit-il. Je n'ai pas d'expectation. No expectation. Je prends les choses comme elles arrivent. Si ça marche, tant mieux. Mais je suis joyeux quand je suis dans l'action, quand je crée, quand je peins, quand une chanson naît sur ma guitare ou que je monte sur scène...»

À 62 ans, CharlÉlie Couture a encore totalement foi en la création et affirme ne pouvoir faire autrement que de poursuivre son chemin. «Parce que je suis un malade! dit-il. Il faut que ça sorte. Être artiste, c'est être hyper sensible. Ça n'a pas de rapport avec la raison. Je sais que dès que mon prochain disque va sortir, il sera téléchargé. Donc pour gagner sa vie, c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais le disque et les peintures, ça sert à dire que je suis vivant!»

