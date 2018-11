Une exposition à se faire tatouer sur le corps

La galerie Station 16 présente une expo originale d'oeuvres des artistes montréalais Jason Wasserman et Eric Clement (non, il ne s'agit pas de l'auteur de ces lignes!), accompagnée de séances de tatouage (sur rendez-vous) dirigées par Jeremy Shantz.

L'exposition Near Mint explore la relation entre le collectionneur et l'objet vintage, à travers la peinture, la gravure, la typographie, les jeux de mots et les illustrations.

Near Mint à la galerie Station 16, jusqu'au 17 novembre

Info: station16gallery.com