Caroline Hayeur et D. Kimm: élégance laotienne

Photo fournie par Caroline Hayeur et D. Kimm

Somchith et ses amies ont été invitées à poser dans des combinaisons vestimentaires de leur choix, des assortiments qui se sont toujours avérés de bon goût.

Plusieurs de ces femmes sont arrivées au Québec dans les années 70 et 80, fuyant les soubresauts politiques du Laos (bombardement des Américains, guerre civile, puis installation d'un régime marxiste-léniniste à partir de 1975). D'autres femmes, plus jeunes, sont nées ici et souhaitent incarner une modernité imprégnée de traditions laotiennes.

«Toutes ces femmes sont des travailleuses, dit D. Kimm. Elles ne viennent pas de la bourgeoisie. Elles ont aimé participer au projet, combiner une part de traditionnel à leur imagination propre. Notre idée était d'abord qu'elles soient belles.»

Et c'est vrai qu'elles sont belles, ces femmes laotiennes. Toutes ont belle allure. Une allure distinguée et fière. Et une sorte d'élégance naturelle.

Après les femmes laotiennes, Caroline Hayeur et D. Kimm aimeraient rencontrer des femmes autochtones. Tout un défi, mais elles pensent qu'il s'agit avant tout de faire preuve de doigté, comme elles l'ont fait pour leur corpus Abrazo (sur le milieu du tango à Montréal et à Buenos Aires).

«Avec ces photos de femmes laotiennes, on veut montrer qu'on peut faire des choses poétiques sans appropriation culturelle, dit D. Kimm. En allant chercher les personnes avec humour et respect. Comme on l'a fait pour Abrazo. En s'intégrant dans le milieu, en étant en connexion avec ces femmes, tellement heureuses de participer.»

«Moi, je n'ai jamais pensé à ça, l'appropriation culturelle, ajoute Caroline Hayeur. Faisant du documentaire, est-ce que chaque fois que je vais faire une photo, ce sera de l'appropriation culturelle? Moi, je rencontre les gens, j'échange avec eux. Je partage du bonheur. C'est ça qui est intéressant.»

_______________________________________________________________________________

Portrait de femmes laotiennes sur paysages imaginés, de Caroline Hayeur et de D. Kimm, à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal (465, avenue du Mont-Royal Est, Montréal).