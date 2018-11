Jean-Luc Murray dirigera le MNBAQ

Jouissant d'une solide expérience dans le domaine muséologique depuis plus de 30 ans, Jean-Luc Murray succède ainsi à Line Ouellet, nommée à la présidence du Conseil du patrimoine culturel du Québec.

M. Murray était, depuis un an, directeur de la programmation au Musée de la civilisation, à Québec, après avoir occupé, en 2016-2017, un poste de direction de l'éducation et de la programmation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

À Montréal, Jean-Luc Murray est connu pour avoir dirigé pendant plusieurs années le département de l'éducation et de l'action culturelle du Musée des beaux-arts de Montréal. Il fut pendant cette période un grand promoteur de l'art-thérapie, des missions sociales et philanthropiques du MBAM.

Jean-Luc Murray a également été directeur général du Musée régional de Charlevoix, de 2006 à 2009, et a travaillé également plusieurs années au Musée McCord.

« Nous sommes très heureux que Jean-Luc Murray accepte de relever ce défi et de se joindre à l'équipe du Musée national des beaux-arts du Québec. Il saura mettre à contribution son leadership, sa vision et son expertise afin de permettre au MNBAQ de poursuivre son développement et d'atteindre son plein potentiel », a déclaré Christiane Germain, présidente du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec, par voie de communiqué.

De son côté, Jean-Luc Murray a remercié le CA du musée de lui faire confiance. « Je suis fier de me joindre à la formidable équipe du Musée national des beaux-arts du Québec, a-t-il déclaré. Le MNBAQ est une institution incontournable essentielle pour la valorisation de la culture et de l'identité québécoises, et ce, dans une vision d'ouverture sur le monde. Au cours des prochains mois et des prochaines années, nous affirmerons ensemble la vision d'un musée inclusif et inspirant, qui voit loin et grand. »