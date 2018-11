Bienvenue à l'égo-musée: l'essor des usines à égoportraits

«Avec toute la souffrance et la division dans le monde aujourd'hui, je pense que les gens aiment l'idée de pouvoir s'évader», explique Jackie Sorkin, cocréatrice de Candytopia, une expérience consacrée aux bonbons qu'elle qualifie de «mini-parc d'attractions».

Au Candytopia, les visiteurs peuvent se photographier dans une piscine remplie de 250 000 guimauves, devant un cochon qui expulse des confettis de son derrière et devant des reproductions d'oeuvres de Picasso ou de Vincent van Gogh effectuées à partir de bonbons. L'exposition se déroule généralement à guichets fermés.

«Oui, nous sommes "instagramables", la lumière est parfaite, nous offrons de beaux décors, mais vous pouvez aussi venir sans votre téléphone et vous amuser quand même», assure l'entrepreneure de 39 ans.

Âgée de 28 ans, Paige Solomon a ouvert cette année le Dream Machine dans le quartier cool de Williamsburg, à Brooklyn. En seulement quelques mois, cette expérience consacrée aux rêves a été visitée par 75 000 personnes qui ont déboursé 38 $ US le billet. Pour l'Halloween, l'endroit a été transformé en Nightmare Machine.

«Personnellement, je pense que c'est un crime de dire qu'on est un musée. Mais en même temps, le public veut comprendre ce que nous sommes et c'est la chose la plus proche à laquelle on peut nous comparer», dit celle qui affirme avoir du mal à définir le genre. Elle s'arrêtera plus tard sur la définition de terrain de jeux de l'égoportrait.