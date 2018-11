Galerie Division: puissants!

Caroline Monnet

Avec sa série de plaques de cèdre pyrogravé Front de la rivière Désert, l'artiste d'origine française et autochtone a choisi d'honorer la richesse des créations des matriarches de sa famille. Bois sacré, le cèdre blanc sert de support pour accueillir des motifs décoratifs de tissus ou de paniers transmis par sa belle-mère aujourd'hui décédée. Une façon pour Caroline Monnet de se reconnecter à ses racines et de ne pas oublier la sédentarisation forcée de ses ancêtres à Maniwaki après que leur camp d'été d'Oka eut été brûlé pour l'agriculture. D'où l'idée de bois pyrogravé parcouru de lignes horizontales qui suggèrent les différentes fragmentations du territoire par les colons européens.

History Shall Speak for Itself a été créée pour revêtir les vitrines d'un local, au dernier Festival international du film de Toronto (TIFF). Il s'agit de l'imbrication par bandes verticales de sa photographie Renaissance (présentée cette année à la 4e Biennale d'art contemporain autochtone) et d'images d'archives de représentations stéréotypées de femmes autochtones. Dans un cas, la réalisatrice Alanis Obomsawin, l'actrice Dominique Pétin, la designer Swaneige Bertrand, la chanteuse et réalisatrice Catherine Boivin et les soeurs (et artistes) Émilie et Caroline Monnet fixent du regard l'appareil photo avec fierté. Telles des personnes engagées dans la société. Alors que dans les images anciennes, les femmes sont montrées passives ou exécutant des tâches quotidiennes et ne fixant pas l'objectif photographique.

Réalisée avec la membrane synthétique Tyvek et du bois aggloméré de type Masonite, Maniwaki est un hommage de Caroline Monnet au lieu géographique d'où est originaire sa mère algonquine, plus exactement la réserve de Kitigan Zibi. Et bien sûr à la longue épopée liée à ces lieux chargés d'une histoire n'ayant pas eu les honneurs d'un rayonnement approprié. L'association des deux matériaux industriels symbolise également les deux facettes de l'artiste et des autochtones contemporains, naviguant entre modernité (le carré) et tradition (le rond). Une oeuvre de mémoire, de fierté et d'espoir.

La conduite des conduites, de Michel de Broin, et Au nom du progrès, de Caroline Monnet, jusqu'au 17 novembre.