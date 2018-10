Deux toiles de Joan Miro mouillées à Venise

Agrandir

Lundi en début d'après-midi, l'«acqua alta» (eau haute) a atteint un pic de 156 cm, dépassant pour la 6e fois en plus de 80 ans le seuil de 150 cm et obligeant touristes et Vénitiens à circuler avec de l'eau jusqu'aux cuisses.

Photo MANUEL SILVESTRI, REUTERS