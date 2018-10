Françoise Sullivan, la conquérante d'espace

Enfant autochtone

Dans ses premières peintures figuratives de 1943, Françoise Sullivan est déjà fascinée par les couleurs. «J'avais fait beaucoup d'efforts pour que ce soit ressemblant», dit-elle en riant, en parlant de deux portraits d'une enfant autochtone qu'elle avait peints dans les Laurentides.

Sa série de sculptures des années 60 rappelle ses études à l'École des beaux-arts de Montréal et à l'École des arts et métiers de Lachine qui l'ont conduite à travailler l'acier puis le plexiglas. On ne se lasse pas de tourner autour de son Rideau sonore, association de sphères métalliques suspendues, ou d'admirer son Madame Récamier (Reclining Woman), un ludique divan métallique de 1966 ou encore Sans titre, une oeuvre sur l'équilibre créée en 1960. Et bien sûr, ses spirales vintage en plexiglas, colorées ou translucides.

On revoit avec plaisir les images de sa promenade documentaire, en 1970, entre le MBAM et le MAC, alors à la Cité du Havre, ses Tondi matiéristes du début des années 80 et son retour à la figuration, de 1985 à 1995, avec le Cycle crétois et la série Vestiges, des oeuvres qui évoquent la mythologie antique, réalisées avec des découpages.

Abstractions

Son goût pour l'abstraction resurgit vers 1997 et ne la quittera plus. Avec, notamment, ses Rouge numéros 3, 5, 6 et 2 qui ont marqué son aventure picturale.

Françoise Sullivan confie son grand bonheur de revoir, alignée, sa série Océans née à la suite d'un séjour en Grèce, après qu'elle eut vu, depuis le haut d'un précipice, une source d'eau fraîche créant un halo turquoise dans la mer. «Je voyais les pêcheurs venir chercher de l'eau de source à cet endroit», dit-elle.

L'exposition réserve, bien sûr, une grande place aux danses et aux chorégraphies de Françoise Sullivan, notamment durant sa période automatiste. Avec la série de photos de Danse dans la neige et la gestuelle si inventive de Mme Sullivan. Une étape marquante de sa carrière immortalisée par le photographe Maurice Perron.